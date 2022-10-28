"Если у "Локомотива" реально есть интерес к Пиняеву и это не слухи, то Сергею нужно переезжать в Москву. Он парень талантливый и сейчас самое подходящее время для перехода. В клубы по типу "Спартака" или "Зенита" Сергею пока рано перебираться. Я бы на его месте перешел в "Локомотив", - цитирует Билялетдинова "Metaratings".
Пиняев является воспитанником академии "Чертаново". Летом прошлого года он перебрался в "Крылья Советов". С того момента полузащитник провел за самарцев 41 матч, в которых забил 6 мячей и отдал 4 результативные передачи. При этом Пиняеву пропустил часть этого сезона из-за пневмоторакса. В этом году Сергею исполняется 18 лет.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в услугах Пиняева заинтересованы "Локомотив" и "Спартак".
Билялетдинов: на месте Пиняева я бы перешел в "Локомотив"
Бывший полузащитник "Локомотива" Динияр Билялетдинов считает, что Сергею Пиняеву стоит задуматься о переходе в стан красно-зеленых.
Фото: ПФК "Крылья Советов"