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Спартак Гогниев: точно знаю, мы это разгребём, если дадут возможность сделать из команды "Химки" конфетку

Главный тренер "Химок" Спартак Гогниев прокомментировал положение команды в турнирной таблице Российской премьер-лиги.
Фото: "СЭ"
– Есть чудеса и есть реалии. Как тренер я верю в чудеса. Если каждый сыграет на своём уровне, на 101 процент, мы выиграем эти матчи. Результаты очень плохие, много пропускаем. Мне это разгребать. Точно знаю, мы это разгребём, если дадут возможность сделать из команды "Химки" конфетку, – цитирует Гогниева "Чемпионат".

По итогам пятнадцати сыгранных матчей в Российской премьер-лиги подмосковные "Химки" занимают предпоследнее (пятнадцатое) место в турнирной таблице. На их счету девять очков. Сегодня команда, возглавляемая Спартаком Гогниевым, уступила на выезде московскому "Динамо" со счётом 1:6. Единственный гол "Химок" был забит в самом конце матча – на 93-й минуте. Одиннадцатиметровый удар реализовал форвард Илья Садыгов. Неделей ранее "Химки" на выезде уступили "Спартаку" (0:5). В следующем туре подмосковный клуб примет дома "Оренбург".


Гогниев Химки
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