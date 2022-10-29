"Представители нашего медицинского штаба говорят, что у него очень хорошие показатели, игрок выполняет беговые упражнения в тренажёрном зале и подходит к последнему этапу работы перед восстановлением на футбольном поле", - цитирует Зеленова "Чемпионат".
Напомним, нигерийский хавбек получил травму во время матча четвертого тура чемпионата России против "Урала". По итогам обследования у футболиста выявили повреждение ахиллова сухожилия. Сообщалось, что на восстановление может уйти до полугода.
Мозес успел сыграть в четырех матчах действующего сезона Премьер-лиги и забил два гола.
"Спартак": Мозес подходит к последнему этапу восстановления после травмы
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов высказался о состоянии здоровья полузащитника красно-белых Виктора Мозеса.
Фото: ФК "Спартак"