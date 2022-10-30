– Хорошее самочувствие, мне уже получше. Без костылей, три недели прошло. Когда приступлю к тренировкам? Я тренируюсь каждый день. Не буду загадывать, когда вернусь в общую группу. Первый круг для "Спартака" сложился хорошо. Но мы могли и лучше. Для меня лично тоже хороший круг, – цитирует Умярова "РБ Спорт".
По итогам пятнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги московский "Спартак" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, имея на своем счету 32 очка. Сегодня красно-белые принимали на своем поле "Торпедо" и минимально обыграли их со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил голландский полузащитник "Спартака" Квинси Промес. Он уже забивал в ворота "автозаводцев" в предыдущей встрече этих команд, который состоялся в 2015 году. В следующем туре команда Гильермо Абаскаля сыграет на выезде с "Сочи", их встрече состоится 5 ноября. Этот поединок откроет второй круг РПЛ для обоих клубов. Наиль Умяров на данный момент травмирован.
Умяров: первый круг для "Спартака" сложился хорошо. Но мы могли и лучше
Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров высказался по итогам первого круга после матча 15-ого тура РПЛ с "Торпедо" (1:0).
Фото: РИА Новости