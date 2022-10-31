"Обидно было терять очки во встречах с "Ахматом" и "Ростовом". Если бы зацепили эти игры, другой накал страстей был бы с "Зенитом". Я думаю, что мы уже созрели для борьбы за медали. Мы уже давно вместе, наиграли связи. Вернулись легионеры, которые добавили позиционную игру, понимание, опыт", - цитирует Волкова Metaratings.
Днем ранее "Краснодар" в домашних стенах принимал "Зенит" в матче 15-го тура Российской Премьер-лиги. Встреча завершилась минимальной победой питерцев (1:0), единственный гол в матче был забит с пенальти на последних минутах основного времени.
"Быки" остаются на шестом месте по итогам первого круга чемпионата страны. В их активе 24 очка. "Зенит" удерживает лидерство в таблице первенства, набрав 39 баллов.
Волков – после 0:1 с "Зенитом": "Краснодар" уже созрел для борьбы за медали
Защитник "Краснодара" Сергей Волков поделился мнением о возможности южан навязать борьбу за медали РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"