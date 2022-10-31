"Смог бы Семак работать в Европе? Думаю, да. Потянул бы уровень? Конечно. Мне было бы интересно посмотреть на него в Европе. Но думаю, что в России он хочет выиграть еще много чемпионств", - цитирует футболиста "РБ Спорт".
Сергей Семак возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые на протяжении последних четырех сезонов к ряду становятся чемпионами Российской Премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше национального первенства коллектив удерживает первую строчку в турнирной таблице по итогам первого круга.
Защитник "Зенита" Чистяков: Семак потянул бы уровень работы в Европе
Защитник "Зенита" Дмитрий Чистяков поделился мнением, сможет ли главный тренер питерцев Сергей Семак зарекомендовать себя на посту наставника европейского клуба.
Фото: ФК "Зенит"