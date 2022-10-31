Подопечные Гильермо Абаскаля в 15-ти турах национального первенства забили 37 мячей и пропустили 16, разница голов составляет +21 мяч – это лучший показатель москвичей в первом круге РПЛ (с 2002 года).
Также красно-белые показали лучшую результативность в первом круге с розыгрыша чемпионата России в 1994 году. Тогда подопечные Олега Романцева поразили ворота соперников 40 раз с разницей голов в "+31". Отметим, годом ранее разница забитых и пропущенных мячей по итогам первого круга составила "+30".
Источник: Metaratings
"Спартак" показал лучшую в своей истории с 1994 года разницу голов после первого круга РПЛ
"Спартак" поставил личный рекорд с 1994 года по разнице забитых и пропущенных мячей по итогам первого тура чемпионата России.
Фото: ФК "Спартак"