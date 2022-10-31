- В этом сезоне в РПЛ много хороших игроков. Но думаю, Промеса можно назвать лучшим в первом круге, - приводит комментарий Карреры "СЭ".
В нынешнем сезоне 30-летний голландский атакующий полузащитник "Спартака" Квинси Промес сыграл в 19 матчах, забив 15 мячей, один из которых с пенальти. Также на счету игрока 7 ассистов. Промес возглавляет гонку бомбардиров чемпионата.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает голландца в 10 миллионов евро. Соглашение Промеса со "Спартаком" рассчитано до июня 2024 года.
Каррера: в РПЛ много хороших игроков, но лучшим в первом круге я бы назвал Промеса
Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением о том, кто является лучшим игроком первого круга РПЛ.
Фото: "СЭ"