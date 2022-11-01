"За начало первого круга нам нужно поставить жирный кол. Всё изменилось, и вторую половину мы отыграли на пять с минусом. Дальше во втором круге будет битва за место под солнцем. Мы не обольщаемся и будем стремиться улучшать результат", - цитирует функционера "Чемпионат".
"Урал" набрал 1 очко в первых восьми матчах нового сезона чемпионата России. После поражения от "Спартака" в четвертом туре стало известно об отставке с поста главного тренера Игоря Шалимова. Позднее "шмелей" возглавил Виктор Гончаренко. Под его руководством екатеринбуржцы не потерпели ни одного поражения в последних семи встречах.
По итогам первого круга национального первенства "Урал" вышел на 10-е место в таблице, на счету команды 17 очков.
Г. Иванов: за начало первого круга "Уралу" - жирный кол. У нас будет битва за место под солнцем
Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о результатах клуба в первом круге действующего розыгрыша РПЛ.
Фото: ФК "Урал"