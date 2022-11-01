Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Порту
20:45
АтлетикоНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.55
Байер
20:45
БрюггеНе начат
П1 1.58X 4.5П2 5.2
Спортинг
23:00
АйнтрахтНе начат
П1 2.46X 3.6П2 2.85
Виктория П
23:00
БарселонаНе начат
П1 8.2X 5.6П2 1.35
Бавария
23:00
ИнтерНе начат
П1 1.46X 5.2П2 6.2
Ливерпуль
23:00
НаполиНе начат
П1 1.96X 4П2 3.6
Марсель
23:00
ТоттенхэмНе начат
П1 3.05X 3.4П2 2.38
Рейнджерс
23:00
АяксНе начат
П1 3.85X 4П2 1.88
Сделать ставку

Г. Иванов: за начало первого круга "Уралу" - жирный кол. У нас будет битва за место под солнцем

Президент "Урала" Григорий Иванов поделился мнением о результатах клуба в первом круге действующего розыгрыша РПЛ.
Фото: ФК "Урал"
"За начало первого круга нам нужно поставить жирный кол. Всё изменилось, и вторую половину мы отыграли на пять с минусом. Дальше во втором круге будет битва за место под солнцем. Мы не обольщаемся и будем стремиться улучшать результат", - цитирует функционера "Чемпионат".

"Урал" набрал 1 очко в первых восьми матчах нового сезона чемпионата России. После поражения от "Спартака" в четвертом туре стало известно об отставке с поста главного тренера Игоря Шалимова. Позднее "шмелей" возглавил Виктор Гончаренко. Под его руководством екатеринбуржцы не потерпели ни одного поражения в последних семи встречах.

По итогам первого круга национального первенства "Урал" вышел на 10-е место в таблице, на счету команды 17 очков.


Урал Иванов Г
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Булыкин: самым большим разочарованием среди клубов стал "Локомотив". Среди тренеров - Гогниев
Гаврилов: Черчесов выиграл чемпионат Венгрии? А если бы выиграл первенство водокачки? Что такое чемпионат Венгрии? 1
Умяров: Ларин находится в очень плохих условиях, сменил три камеры, в одной чуть ли не на полу спал
Агент: Тюкавин в клубы уровня Бельгии не поедет – не все потянут условия, которые есть в "Динамо" 1
Андрей Федун: крайне доволен вторым местом "Спартака" по итогу первой части сезона
Канчельскис: пускай "Спартак" вернет Романцева, тогда все будет хорошо 4
ЭСК РФС признала правильным решение Любимова отменить гол Ушакова в матче с "Локомотивом" 2
Юран: "Химки" с хорошим подбором игроков опустились в зону вылета. Это главное разочарование
Орлов: мне смешно, что никто не приглашает Кержакова – он не хуже Галактионова 1
Рианчо: уверен, Каррера не тренирует по собственному решению – он может возглавить европейский топ-клуб
Спортдиректор "Факела": недовольны результатом первого круга – с 5-ю победами было бы легче
Орлов – о Гогниеве: это же дискредитация РПЛ. Решение "Химок" может быть одно – уволить 1
Г. Иванов: за начало первого круга "Уралу" - жирный кол. У нас будет битва за место под солнцем
Камоцци: Ваноли хочет вернуться в "Спартак"? Он топовый специалист и может работать где угодно 3
Президент "Оренбурга" Еремякин: ожидал, что после первого круга РПЛ результат будет хуже
Агент Шапи: будет вполне объективно, если "Хапоэль" активирует опцию выкупа Магомеда
Опубликовано расписание трансляций всех матчей 5-го раунда Пути регионов Кубка России
Фомин – об уходе легионеров из "Динамо": глобально вопросов к ним нет. Все было ожидаемо
Экс-полузащитник "Анжи" Мухаммад: для меня Европа – это большая деревня, там нечего делать 1
Орлов: "Зенит" сейчас напоминает "Барселону" - "Спартак" может играть еще лучше, если усилится 14
Агент Слуцкого: если Хвича продолжит так выступать, его трансферная сумма будет 100 млн евро
Нигматуллин: Миранчуку и Головину в Европе нужны стабильность и цифры, которые в "Наполи" показывает Кварацхелия
Анзор Кавазашвили: Ваноли выиграл Кубок России со "Спартаком" только благодаря большому везению 1
Канчельскис: "Химки" – это цирк, а Гогниев в нем – клоун 3
Агент Сычевого: Владимир уладил все вопросы с Марином. Драки не было. В команде нормальная, рабочая атмосфера 2
Sport24: ЭСК РФС рассмотрит обращения "Сочи" и "Пари НН" по итогам матчей с "Уралом" и "Крыльями Советов" 1
Эли Даса: у "Динамо" остаются шансы на чемпионство, нет ничего невозможного 1
Чистяков: конечно, мне хотелось бы играть больше за "Зенит" и получать свои минуты, но в команде есть конкуренция
Sport24: ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча с "Локомотивом" 14
"Хапоэль" из Беэр-Шевы намерен выкупить Шапи у "Краснодара" 1
Все новости
-