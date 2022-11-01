"Я как болельщик "Спартака" крайне доволен игрой и результатом команды по итогу первой части сезона РПЛ. В нашей стране вторая половина чемпионата всегда сильно отличается от первой. Никто не знает, что будет со "Спартаком" и "Зенитом" через полгода", — цитирует Федуна "Чемпионат".
Летом на пост главного тренера "Спартака" был назначен испанский специалист Гильермо Абаскаль. Под его руководством москвичи набрали 32 очка в 15-ти турах национального первенства и занимают второе место в турнирной таблице по итогам первого круга.
Столичному коллективу предстоит отправиться на выезд и 5 ноября в 16-м туре Премьер-лиги сыграть против "Сочи". Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
Андрей Федун: крайне доволен вторым местом "Спартака" по итогу первой части сезона
Брат бывшего президента "Спартака" Леонида Федуна Андрей поделился мнением о результатах красно-белых в первом круге чемпионата России.
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