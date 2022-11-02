"По той информации, которой я обладаю, восстановление проходит по плану, который наметил медицинский штаб ЦСКА. Думаю, что вряд ли мы увидим Кучаева в матче против "Пари НН", - цитирует агента Metaratings.
В последний раз Кучаев появлялся на поле в матче 12-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Динамо". Из-за травмы футболист пропустил последние 4 матча "армейцев".
Кучаев успел сыграть в семи матчах текущего чемпионата страны, в которых забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.
Агент Кучаева: вряд ли мы увидим Константина в матче против "Пари НН"
Агент полузащитника ЦСКА Константина Кучаева Александр Клюев высказался о состоянии здоровья футболиста.
Фото: РПЛ