"У нас нет никакого интереса к Зайнутдинову", - цитирует функционера Sport24.
Сегодня в СМИ появилась информация, что хавбек красно-синих входит в сферу интересов "Аталанты". Сообщалось, что руководство московского коллектива намерено выручить от потенциальной сделки не менее 5-6 млн евро.
Зайнутдинов вышел на поле в 13-ти матчах текущего чемпионата России.
"Аталанта": у нас нет никакого интереса к Зайнутдинову
Глава селекционной службы "Аталанты" Ли Конгертон отреагировал на слухи об интересе итальянского коллектива к полузащитнику ЦСКА Бахтиеру Зайнутдинову.
Фото: ПФК ЦСКА