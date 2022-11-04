- "Зенит" - это самый ад из всех, с кем мы играли. С ними одна минута идет, как час. Хоть мы и сыграли 1:1, а у них благодаря нашей команде особо не было моментов, всё равно в лиге это самый тяжелый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры, - передает слова Свинова "РБ Спорт".
"Факел" свой первый круг Российской премьер-лиги после 20-летнего отсутствия в высшем дивизионе завершил на 13 месте в турнирной таблице, набрав 12 очков. При этом воронежцы одержали 1 победу (дома над "Локомотивом" 2:0), 9 раз сыграли вничью и потерпели 5 поражений. Матч 12 тура РПЛ "Факел" - "Зенит" завершился вничью со счетом 1:1, при этом гости владели мячом 73% времени и нанесли 7 ударов в створ ворот голкипера Ильи Свинова.
Свинов: "Зенит" - это самый ад из всех, с кем мы играли, с ними одна минута, как час
Голкипер "Факела" Илья Свинов рассказал, с кем в РПЛ его команде было сложнее всего играть.
Фото: ФК "Зенит"