- Это его мнение. Возможно, он говорил на эмоциях… Но на его месте я бы оставил такие мысли для разговора внутри коллектива. Мы обсуждали это с Барой, но подробности не раскрою. Они останутся между нами. Дима не маленький мальчик. Он капитан "Локомотива", который несет ответственность за свои слова и должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит. Не сомневаюсь: он всё прекрасно понимает. Что касается меня, то да, я бы поступил по-другому, - передает слова Магкеева "СЭ".
15 октября после завершения победного для московского "Локомотива" матча 13 тура Российской премьер-лиги против "Торпедо" (1:0) опорный полузащитник и капитан красно-зеленых Дмитрий Баринов в нецензурной форме рассказал журналистам о своем ощущении, что некоторым его партнерам всё равно, что команда находится в бедственном турнирном положении. По итогам первого круга РПЛ "Локомотив" располагается в зоне стыковых матчей - на 14 месте, набрав в 15 сыгранных встречах 12 очков.
Баринов: "Локомотив" не был в стыковых матчах – есть ощущение, что некоторым все равно
Магкеев - о нецензурных словах Баринова: Дима не маленький мальчик, должен отдавать отчет в том, что, как и где говорит
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев дал комментарий по поводу нецензурной фразы полузащитника Дмитрия Баринова о том, что некоторым его одноклубникам всё равно.
Фото: ФК "Локомотив"