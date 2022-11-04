"Дерби — это эмоции. Молодость — эмоции вдвойне. Прежде чем осуждать Пилипенко, важно вспомнить, что это далеко не первый случай в истории российского футбола, когда игрок команды заряжает с фанатами какую-то обидную для соперника кричалку.Мы, разумеется, напомним молодым спартаковцам о том, что уважение в футболе ценится так же, как и преданность родным цветам", - приводит слова Зеленова "Чемпионат"
Напомним, ранее "Спартак" сегодня обыграл ЦСКА в Молодежной футбольной лиге (2:1). Волевую победу красно-белым принесли голы Иванникова и Крашевского. После игры полузащитник молодежки "Спартака" Михаил Пилипенко во время празднования с фанатами своей команды в рупор кричал вместе с ними оскорбительные кричалки в адрес соперника.
После победы над "армейцами" спартаковцы набрали 36 очков и вышли на второе место в МФЛ. Красно-белые отстают от лидирующего "Зенита" на 8 очков. ЦСКА с 33-мя очками идет четвертым
Зеленов - об оскорбительной кричалке Пилипенко: напомним молодым спартаковцам, что уважение ценится в футболе
Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов рассказал, какие меры клуб примет к Михаилу Пилипенко, который распевал с фанатами оскорбительные кричалки после победы в дерби над ЦСКА.
Фото: ФК "Спартак"