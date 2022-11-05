"Вообще нет понимания, зачем сборная продлила Карпина. Если тренер работает в каком-то клубе, то не должен работать в сборной. Такого в Европе не бывает, а у нас бывает. Ни в одной европейской стране нет совмещения постов. Хорошо ли, что сохранили Карпина? Вообще без разницы кто. Чего сохранять-то? Играть с Таджикистаном?" - цитирует Мостового "Чемпионат".
Напомним, ранее РФС объявил о продлении соглашения с Карпиным до лета 2024 года. Предыдущий контракт с главным тренером сборной России был рассчитан до конца этого календарного года.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом прошлого года. Под его руководством национальная команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и один раз уступила. Специалист совмещает работу в сборной России с "Ростовом".
Мостовой: зачем сборная сохранила Карпина? Играть с Таджикистаном?
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал продление контракта Валерия Карпина со сборной России.
Фото: РИА Новости