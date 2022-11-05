"Нормальное решение. Сборную он нормально тренировал, но не все получилось из-за санкций. Так бы, я думаю, мы вышли на чемпионат мира. Шансы точно были. Кто, если не Карпин? Семак. Он своей работой заслужил это назначение", - цитирует Тарханова "Спорт день за днем".
Напомним, ранее РФС объявил о продлении соглашения с Карпиным до лета 2024 года. Предыдущий контракт с главным тренером сборной России был рассчитан до конца этого календарного года.
Валерий Карпин возглавил сборную России летом прошлого года, сменив на этом посту Станислава Черчесова. Под его руководством национальная команда провела 8 матчей, в которых одержала 6 побед, один раз сыграла вничью и один раз уступила. Специалист совмещает работу в сборной России с "Ростовом".
Тарханов - о тренере сборной: кто, если не Карпин? Семак. Он заслужил это назначение своей работой
Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал продление контракта Валерия Карпина со сборной России.
Фото: sovsport