"Марцел Личка способен завоевать титул РПЛ вместе с "Динамо". В Чехии о Марцеле ничего не говорят, но я горжусь им", - сказал Петржела.
В 28-м туре "Динамо" вырвало победу у "Балтики" (2:3), забив два мяча в компенсированное время второго тайма. В тот же день "Зенит" уступил на своем поле ЦСКА со счетом 0:1, а "Краснодар" в гостевой встрече проиграл московскому "Спартаку".
После 28 сыгранных матчей подопечные Марцела Лички вышли на первое место в Российской Премьер-Лиге. "Бело-голубые" набрали 53 балла, "Зенит" после серии без побед остался на втором месте с 51 очком, "Краснодар" располагается на третьей строчке с 50 очками.
В последних двух турах "Динамо" сыграет дома с "Крыльями Советов", потом динамовцев ждет поездка в Краснодар.
Источник: "Чемпионат"
Петржела: Личка способен завоевать титул РПЛ вместе с "Динамо". Я горжусь им
Бывший чешский тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил шансы своего соотечественника Марцела Лички взять чемпионство в РПЛ вместе с "Динамо".