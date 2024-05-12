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Петржела: Личка способен завоевать титул РПЛ вместе с "Динамо". Я горжусь им

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Бывший чешский тренер "Зенита" Властимил Петржела оценил шансы своего соотечественника Марцела Лички взять чемпионство в РПЛ вместе с "Динамо".

"Марцел Личка способен завоевать титул РПЛ вместе с "Динамо". В Чехии о Марцеле ничего не говорят, но я горжусь им", - сказал Петржела.

В 28-м туре "Динамо" вырвало победу у "Балтики" (2:3), забив два мяча в компенсированное время второго тайма. В тот же день "Зенит" уступил на своем поле ЦСКА со счетом 0:1, а "Краснодар" в гостевой встрече проиграл московскому "Спартаку".

После 28 сыгранных матчей подопечные Марцела Лички вышли на первое место в Российской Премьер-Лиге. "Бело-голубые" набрали 53 балла, "Зенит" после серии без побед остался на втором месте с 51 очком, "Краснодар" располагается на третьей строчке с 50 очками.

В последних двух турах "Динамо" сыграет дома с "Крыльями Советов", потом динамовцев ждет поездка в Краснодар.

Источник: "Чемпионат"

Марцел Личка Динамо Властимил Петржела
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