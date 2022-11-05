"Хороший результат. Могу отметить ребят за самоотверженность, молодцы. Каждый бился, каждый боролся. Очень важны эти три очка, которые позволили прервать неудачную серию. Хочу отметить наших болельщиков. Пусть их было немного, но они сыграли свою роль. Галактионов? Сейчас это наш тренер. У него есть контракт", - приводит слова Измайлова "Матч ТВ".
Ранее сегодня "Пари НН" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (1:0). После этого нижегородцы набрали 16 очков и остались на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Напомним, Михаил Галактионов тренирует "Пари НН" с лета этого года. До этого команду тренировал Александр Кержаков.
После увольнения Йозефа Циннбауэра из "Локомотива" сообщалось, что именно Галактионов основной кандидат на вакантный пост. Сейчас "железнодорожников" временно возглавляет и.о. главного тренера Андрей Федоров.
Гендиректор "Пари НН" Измайлов: сейчас Галактионов наш тренер, у него есть контракт
Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном уходе наставника нижегородцев Михаила Галактионова из клуба.
Фото: РФС