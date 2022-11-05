Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сочи
1 - 1 1 1
СпартакЗавершен
Факел
3 - 3 3 3
КраснодарЗавершен
Зенит
1 - 2 1 2
АхматЗавершен
ЦСКА
0 - 1 0 1
Нижний НовгородЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вулверхэмптон
2 - 3 2 3
БрайтонЗавершен
Лидс Юнайтед
4 - 3 4 3
БорнмутЗавершен
Манчестер Сити
2 - 1 2 1
ФулхэмЗавершен
Ноттингем
2 - 2 2 2
БрентфордЗавершен
Эвертон
0 - 2 0 2
Лестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хетафе
0 - 0 0 0
КадисЗавершен
Вальядолид
2 - 1 2 1
ЭльчеЗавершен
Сельта
1 - 2 1 2
ОсасунаЗавершен
Барселона
2 - 0 2 0
Альмерия2 тайм
X 15П2 275

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
1 - 0 1 0
СассуолоЗавершен
Салернитана
2 - 2 2 2
КремонезеЗавершен
Аталанта
1 - 2 1 2
НаполиЗавершен
Милан
1 - 1 1 1
Специя2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Хоффенхайм
1 - 3 1 3
РБ ЛейпцигЗавершен
Майнц
0 - 3 0 3
ВольфсбургЗавершен
Герта
2 - 3 2 3
БаварияЗавершен
Боруссия Д
3 - 0 3 0
БохумЗавершен
Аугсбург
1 - 2 1 2
АйнтрахтЗавершен
Вердер
2 - 1 2 1
Шальке-04Завершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аяччо
4 - 2 4 2
СтрасбургЗавершен
Анже
0 - 2 0 2
Ланс2 тайм
П1 225X 15
Сделать ставку

Гендиректор "Пари НН" Измайлов: сейчас Галактионов наш тренер, у него есть контракт

Генеральный директор "Пари НН" Равиль Измайлов ответил на вопрос о возможном уходе наставника нижегородцев Михаила Галактионова из клуба.
Фото: РФС
"Хороший результат. Могу отметить ребят за самоотверженность, молодцы. Каждый бился, каждый боролся. Очень важны эти три очка, которые позволили прервать неудачную серию. Хочу отметить наших болельщиков. Пусть их было немного, но они сыграли свою роль. Галактионов? Сейчас это наш тренер. У него есть контракт", - приводит слова Измайлова "Матч ТВ".

Ранее сегодня "Пари НН" обыграл ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (1:0). После этого нижегородцы набрали 16 очков и остались на 12-м месте в турнирной таблице РПЛ. Напомним, Михаил Галактионов тренирует "Пари НН" с лета этого года. До этого команду тренировал Александр Кержаков.

После увольнения Йозефа Циннбауэра из "Локомотива" сообщалось, что именно Галактионов основной кандидат на вакантный пост. Сейчас "железнодорожников" временно возглавляет и.о. главного тренера Андрей Федоров.


Галактионов Пари НН Локомотив
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Пономарев - о поражении ЦСКА от "Пари НН": настроились в отпуск ехать. Думают, где провести, сколько у них денег будет эксклюзив
Гендиректор "Пари НН" Измайлов: сейчас Галактионов наш тренер, у него есть контракт
"Шальке" потерпел 7 поражение подряд, уступив "Вердеру". Крал и Ларссон выходили на поле
Гендиректор "Зенита" Медведев - о Чистякове: с таким отношением, может, действительно ему лучше играть за "Ахмат" 10
Пресс-служба "Динамо" подтвердила, что Шунин пропустит матч с "Ростовом" 1
Орлов: на месте Абаскаля я бы оштрафовал Соболева! Он же подводит команду! 6
Галактионов - о возможном уходе в "Локомотив": налицо кадровый потенциал игроков "Пари НН" и тренерского штаба
"Наполи" одержал волевую победу над "Аталантой". Команда Спаллетти лидирует в Серии А с 8-очковым отрывом
Федотов - о поражении от "Пари НН": я бы назвал это коллективным безумием
Opta: "Пари НН" установил рекорд РПЛ, победив в матче РПЛ с одним ударом в сторону ворот соперника
Агент Конате: на сегодняшний день Мохамед лучший нападающий РПЛ 2
Булыкин: "Зенит" вышел на игру с "Ахматом" расслабленным и за это поплатился 1 эксклюзив
ЦСКА на своем поле проиграл "Пари НН", упустив возможность приблизиться к "Спартаку" 52
Сторожук - о том, что Рамирес пробил пенальти вопреки установке: он будет наказан. Должен был бить Баньяц 1
Тарханов - о тренере сборной: кто, если не Карпин? Семак. Он заслужил это назначение своей работой 5
Форвард "Ахмата" Конате: говорили, что качество игроков в "Зените" намного выше
"Манчестер Сити" в меньшинстве выиграл у "Фулхэма" благодаря голу Холанда на 95-й минуте
Семак: "Зенит" не готов пройти весь сезон без поражений, рекорды отвлекают игроков 6
Мостовой: настраивался пройти чемпионат без поражений – и тут супернеожиданный результат с "Ахматом" 2
Шелия – о победе "Ахмата": "Зенит" где-то недоработал – у них было очень много подходов 3
Евгений Бушманов - о матче "Спартака" и "Сочи": никто здесь не наиграл на победу 1 эксклюзив
Никита Баженов - о матче "Спартака" с "Сочи": при всем уважении, желтая карточка Соболеву была 3 эксклюзив
Чистяков – о поражении от "Ахмата": недонастроились, много моментов было у наших ворот 3
Баженов: поле на стадионе "Сочи" прямо плывет – даже к игрокам "Спартака" не придраться 2 эксклюзив
Кокорин признан лучшим игроком "Ариса" в октябре 3
"Зенит" потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, уступив "Ахмату" в Санкт-Петербурге 77
"Факел" сыграл вничью с "Краснодаром", уступая 1:3 к 70-й минуте 7
Абаскаль: второй тайм против "Сочи" – это худшие 45 минут "Спартака" при мне как главном тренере 11
Джикия: пропустили гол в раздевалку в конце первого тайма, но потом были интересные моменты
Экс-арбитр Федотов: Чистяков сыграл рукой в мяч, правильное решение - 11-метровый удар в ворота "Зенита" 17
Все новости
-