Хабиб советовал руководству "ПСЖ" подписать Дениса Макарова

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Урал
0 - 1 0 1
Локомотив2 тайм
П1 6.68X 3.18П2 1.6
Торпедо
16:30
Крылья СоветовНе начат
П1 4.3X 3.75П2 1.85
Ростов
19:00
ДинамоНе начат
П1 2.75X 3.5П2 2.55

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
ШинникЗавершен
Уфа
0 - 0 0 0
Нефтехимик2 тайм
Енисей
2 - 1 2 1
КубаньЗавершен
Краснодар-2
0 - 2 0 2
Волгарь2 тайм
П1 50X 9.25П2 1.03
Акрон
1 - 0 1 0
Велес1 тайм
П1 1.02X 7.44П2 12.5
Родина
0 - 0 0 0
Волга Ул1 тайм
П1 1.95X 3П2 3.9
Динамо Мх
16:00
РубинНе начат
П1 3.15X 3.3П2 2.27
Балтика
17:00
АланияНе начат
П1 2.23X 3.35П2 3.2
КАМАЗ
17:00
Арсенал ТулаНе начат
П1 3.05X 3.25П2 2.38

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Челси
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
П1 2.95X 3.05П2 2.5
Вест Хэм Юнайтед
17:00
Кристал ПэласНе начат
П1 1.93X 3.5П2 4.2
Саутгемптон
17:00
Ньюкасл ЮнайтедНе начат
П1 4.5X 3.75П2 1.82
Астон Вилла
17:00
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.4X 3.55П2 2.15
Тоттенхэм
19:30
ЛиверпульНе начат
П1 3.3X 3.8П2 2.12

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Атлетико
16:00
ЭспаньолНе начат
П1 1.54X 4.3П2 6.4
Реал Сосьедад
18:15
ВаленсияНе начат
П1 2.01X 3.35П2 4.1
Вильярреал
20:30
МальоркаНе начат
П1 1.81X 3.55П2 4.9
Бетис
23:00
СевильяНе начат
П1 2.18X 3.25П2 3.65

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
0 - 1 0 1
ТориноПерерыв
П1 9X 3.6П2 1.47
Монца
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.21X 3.45П2 3.4
Сампдория
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 4.1X 3.5П2 1.96
Рома
20:00
ЛациоНе начат
П1 2.15X 3.45П2 3.55
Ювентус
22:45
ИнтерНе начат
П1 2.9X 3.25П2 2.6

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Байер
17:30
УнионНе начат
П1 2.38X 3.25П2 3.2
Фрайбург
19:30
КёльнНе начат
П1 1.76X 3.95П2 4.6

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 1 0 1
ПСЖ1 тайм
П1 18X 7.75П2 1.12
Клермон
17:00
МонпельеНе начат
П1 2.41X 3.4П2 3
Тулуза
17:00
МонакоНе начат
П1 3.1X 3.8П2 2.2
Реймс
17:00
НантНе начат
П1 2.22X 3.45П2 3.35
Ницца
17:00
БрестНе начат
П1 1.87X 3.7П2 4.3
Лилль
19:05
РеннНе начат
П1 2.31X 3.45П2 3.15
Марсель
22:45
ЛионНе начат
П1 2.25X 3.55П2 3.2
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Хабиб советовал руководству "ПСЖ" подписать Дениса Макарова

Гендиректор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как владелец компании, боец ММА Хабиб Нурмагомедов советовал руководству "ПСЖ" обратить внимание на полузащитника Дениса Макарова.
Фото: ФК "Динамо"
"В прошлом году был матч "Рубин" - "Зенит", и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту "ПСЖ" и сказал: "Посмотрите на этого молодого Ди Марию". Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории", - цитирует Магомедова "Матч ТВ".

8 марта 2021 года "Рубин" на своем поле принимал "Зенит". Казанцы обыграли петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол был забит на 2-й компенсированной минуте, его автором стал Макаров. Тот гол был признан лучшим в сезоне-2020/21.

В августе того года Макаров за 7,5 млн евро перешел в "Динамо". В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Всего за бело-голубых он в 46 играх забил 9 мячей. Контракт Макарова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

"Динамо" в РПЛ идет 6 месте с 26 очками. Сегодня, 6 ноября, в 19:00 в гостях динамовцы встретятся с "Ростовом".


Нурмагомедов Макаров ПСЖ Динамо Лига 1
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