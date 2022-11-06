"В прошлом году был матч "Рубин" - "Зенит", и Хабибу так понравилась игра Макарова, что после гола Дениса он набрал президенту "ПСЖ" и сказал: "Посмотрите на этого молодого Ди Марию". Хабиб переживает за наших парней, он очень любит футбол. А с Макаровым я их познакомил через пару месяцев после той истории", - цитирует Магомедова "Матч ТВ".
8 марта 2021 года "Рубин" на своем поле принимал "Зенит". Казанцы обыграли петербуржцев со счетом 2:1. Победный гол был забит на 2-й компенсированной минуте, его автором стал Макаров. Тот гол был признан лучшим в сезоне-2020/21.
В августе того года Макаров за 7,5 млн евро перешел в "Динамо". В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 16 матчей, на его счету 4 гола и 1 результативная передача. Всего за бело-голубых он в 46 играх забил 9 мячей. Контракт Макарова с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.
"Динамо" в РПЛ идет 6 месте с 26 очками. Сегодня, 6 ноября, в 19:00 в гостях динамовцы встретятся с "Ростовом".
Хабиб советовал руководству "ПСЖ" подписать Дениса Макарова
Гендиректор Eagles Sports Management Магомед Магомедов рассказал, как владелец компании, боец ММА Хабиб Нурмагомедов советовал руководству "ПСЖ" обратить внимание на полузащитника Дениса Макарова.
Фото: ФК "Динамо"