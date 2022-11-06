Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Райо Вальекано
23:00
РеалНе начат
П1 4.8X 3.85П2 1.74
Сделать ставку

Эшуорт: Каттани всегда общался со СМИ? Это не мой подход

Спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт ответил на сравнения с Лукой Каттани на предмет общения со СМИ.
Фото: ФК "Спартак"
- После прошедших туров "Спартак" занимает второе место. Как оцените этот результат?

- Ничего я о "Спартаке" говорить не буду.

- Почему?

- Не думаю, что должен комментировать СМИ будучи спортивным директором.

- Лука Каттани, прошлый спортивный директор всегда общался, это новый подход?

- Это не мой подход

Напомним, Пол Эшуорт стал спортивным директором "Спартака" в сентябре этого года. После своего прихода англичанин все еще не дал ни одного интервью в СМИ. В клубе Эшуорт сменил Луку Каттани, который покинул "Спартак" в межсезонье. До "Спартака" Эшуорт уже работал в России - в "Ростове" в 2005 году. Кроме того, он трудился в "Астане", "Вентспилсе", "Сконто" и "Риге".

После 16 матчей "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 33 набранных очка. Отставание от "Зенита", идущего на первой строчке, составляет 6 очков.


Эшуорт Каттани Спартак
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Глебов: не скажу, что против "Зенита" очень тяжело играть
Погостнов – о дебюте за "Локомотив": не тот результат, которого хотелось. Наша команда – это всегда побеждать 1
Данил Глебов: после ухода легионеров "Ростов" сплотился
Григорьянц: КДК РФС рассмотрит инциденты на матче между "Спартаком" и ЦСКА в МФЛ
Никимбаев: впервые за 30 лет Россия снизошла до матча с Узбекистаном 1
Головин - о голе во втором туре Лиги 1 подряд: есть определенная уверенность, я не первый год в команде
Камоцци: думаю, что в ближайшем будущем мы увидим в "Венеции" Ваноли игроков "Спартака"
Адиев: мной интересовались клубы РПЛ, но я продолжу работу со сборной Казахстана
Сшибка лидеров - за "Балтикой", Фамейе хочет на ЧМ-2022. Обзор 17-го тура Первой лиги
Ари: я хотел бы снять фильм про Россию для Netflix и показать страну в хорошем свете
Экс-голкипер "Челси" Петр Чех будет выступать за английский хоккейный клуб
Камоцци: надеюсь, что Ваноли сможет вывести "Венецию" в Серию А 1
Арбитр удалил 10 игроков в матче за Трофей чемпионов Аргентины. Встреча завершилась досрочно
Полузащитник ЦСКА Зделар: хотел бы, чтобы Сербия сыграла со сборной России
Эшуорт: Каттани всегда общался со СМИ? Это не мой подход 3
"Чемпионат": Карпин вел переговоры о назначении в сборную Армении 2
Пиняев: не почувствовал ничего сверхъестественного после попадания в расширенный список сборной
Фанаты "Буде-Глимт" скандировали фамилию Хайкина в его последнем домашнем матче за клуб (видео) 1
Глушаков: ни в коем случае не могу назвать "Химки" главным претендентом на вылет 2
Полузащитник "Ростова" Щетинин: можем бороться за титул наравне со "Спартаком" и ЦСКА
Агент Ваноли сообщил, что экс-тренер "Спартака" подписал контракт с "Венецией" 2
Официально: Дзюба расторг контракт с "Адана Демирспор" 12
Ассистентский дубль Костича принес "Ювентусу" победу над "Интером"
Ари: гражданство России Малкома и Клаудиньо — актуальная тема в Бразилии. Здесь их осуждают
Sky Italia: Ваноли может возглавить команду, за которую играет Денис Черышев
Карпин: преимущество "Динамо" по ударам? А в скольких матчах мы много били по воротам, но пропускали? 1
Агент Тюкавина: Костя сидит при любой ситуации. Непонятно, что надо сделать, чтобы ему доверяли 3
Терехин: если "Динамо" будет проигрывать ключевые матчи, ему в этом сезоне придется очень сложно эксклюзив
Комличенко: меня стали называть "дельфином"? Если сбивают в штрафной, мне что - стоять до конца? 7
Полузащитник "Ростова" Щетинин: в матче с "Динамо" почувствовал спазм, игра не самая удачная
Все новости
-