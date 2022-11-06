- После прошедших туров "Спартак" занимает второе место. Как оцените этот результат?
- Ничего я о "Спартаке" говорить не буду.
- Почему?
- Не думаю, что должен комментировать СМИ будучи спортивным директором.
- Лука Каттани, прошлый спортивный директор всегда общался, это новый подход?
- Это не мой подход
Напомним, Пол Эшуорт стал спортивным директором "Спартака" в сентябре этого года. После своего прихода англичанин все еще не дал ни одного интервью в СМИ. В клубе Эшуорт сменил Луку Каттани, который покинул "Спартак" в межсезонье. До "Спартака" Эшуорт уже работал в России - в "Ростове" в 2005 году. Кроме того, он трудился в "Астане", "Вентспилсе", "Сконто" и "Риге".
После 16 матчей "Спартак" идет на втором месте в турнирной таблице РПЛ. В активе красно-белых 33 набранных очка. Отставание от "Зенита", идущего на первой строчке, составляет 6 очков.
Эшуорт: Каттани всегда общался со СМИ? Это не мой подход
Спортивный директор "Спартака" Пол Эшуорт ответил на сравнения с Лукой Каттани на предмет общения со СМИ.
Фото: ФК "Спартак"