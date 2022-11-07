Как сообщает источник, Педро Габриэл не тренируется с основной командой "железнодорожников" из-за разногласий с тренерским штабом. Непопадание в заявку на матч против "Урала" также является частью воспитательных мер. В клубе решили применить их потому, что бразилец пока не принимает требования нового тренерского штаба.
Бразильский полузащитник Педро Габриэл перешел в московский "Локомотив" в сентябре 2022 года из "РБ Брагантино". Контракт бразильца с "железнодорожниками" рассчитан до лета 2026 года. В текущем сезоне у Педро Габриэла три матча в Кубке России, четыре гола и одна результативная передача в этом турнире. Бразилец оформил покер в ворота подмосковных "Химок". В Российской премьер-лиге у Педро Габриэла ноль результативных действий в шести играх.
Источник: Metaratings
Metaratings: Педро Габриэл отстранен от тренировок с основным составом "Локомотива"
Бразильский полузащитник "Локомотива" Педро Габриэл не тренируется с основной командой.
Фото: Soccer.ru