– Думаю, "Ростову" по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому. Почему нет? Все возможно. Собралась настоящая, боеспособная команда. Такие ветераны, как Полоз, Байрамян, Песьяков, тот же Глебов, давно в команде и знают все принципы Карпина. И есть молодежь, которая не портит картину, – приводит слова Гацкана "РБ Спорт".
Футбольный клуб "Ростов" под руководством Валерия Карпина занимает третье место в турнирной таблице Российской премьер-лиги после шестнадцати сыгранных туров. 32 набранных очка на счету, у "Спартака" – 33, у "Зенита" – 39. В прошедшем туре "Ростов" дома обыграл московское "Динамо" со счетом 2:1. Голы в составе ростовчан забивали Щетинин и Глебов. В ближайшем туре команда Валерия Карпина сыграет на выезде с самарскими "Крыльями Советов". Их встреча состоится 12 ноября, в субботу. Стартовый свисток раздастся в 14:00 по московскому времени.
Гацкан: "Ростову" по силам побороться за чемпионство в этом сезоне. Сейчас команда показывает, что готова к этому
Бывший полузащитник и капитан "Ростова" Александр Гацкан считает, что ростовчанам по силам побороться за чемпионство в текущем сезоне.
Фото: 161.ru