"Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что я не вижу ни одной причины, по которой сборная России решила бы вызвать меня в свой состав", - цитирует бразильца "Чемпионат".
Ранее в СМИ появилась информация, что Клаудиньо совместно с Малкомом намерены получить российское гражданство. Позднее в "Зените" подтвердили информацию о процессе оформления паспортов РФ для этих футболистов.
Клаудиньо записал себе в актив 2 забитых мяча и 4 голевые передачи в 13-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги.
Клаудиньо: сыграть за сборную России? Глупо иметь такое желание без участия в официальных турнирах
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился мнением о возможности выступить за сборную России в случае получения гражданства.
Фото: ФК "Зенит"