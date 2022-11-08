Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
21:00
ХетафеНе начат
П1 2.25X 3.15П2 3.55
Севилья
21:00
Реал СосьедадНе начат
П1 2.75X 3.15П2 2.8
Эспаньол
22:00
ВильярреалНе начат
П1 3X 3.25П2 2.5
Мальорка
23:30
АтлетикоНе начат
П1 3.8X 2.95П2 2.29

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
20:30
АталантаНе начат
П1 4.9X 3.6П2 1.8
Сассуоло
20:30
РомаНе начат
П1 3.35X 3.45П2 2.22
Фиорентина
22:45
СалернитанаНе начат
П1 1.59X 4.3П2 5.6
Торино
22:45
СампдорияНе начат
П1 1.69X 3.75П2 5.6
Интер
22:45
БолоньяНе начат
П1 1.37X 5.4П2 8

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кёльн
20:30
БайерНе начат
П1 3.15X 3.55П2 2.25
Айнтрахт
22:30
ХоффенхаймНе начат
П1 1.81X 4П2 4.2
Шальке-04
22:30
МайнцНе начат
П1 3.5X 3.65П2 2.08
РБ Лейпциг
22:30
ФрайбургНе начат
П1 1.84X 3.85П2 4.2
Унион
22:30
АугсбургНе начат
П1 1.7X 3.85П2 5.2

Кубок Английской лиги

Новости
Арсенал
22:45
БрайтонНе начат
П1 1.78X 3.85П2 4.6
Ноттингем
22:45
ТоттенхэмНе начат
П1 2.95X 3.4П2 2.45
Ливерпуль
23:00
ДербиНе начат
П1 1.29X 6.4П2 9.4
Манчестер Сити
23:00
ЧелсиНе начат
П1 1.57X 4.5П2 5.6
Сделать ставку

Клаудиньо: сыграть за сборную России? Глупо иметь такое желание без участия в официальных турнирах

Полузащитник "Зенита" Клаудиньо поделился мнением о возможности выступить за сборную России в случае получения гражданства.
Фото: ФК "Зенит"
"Прямо сейчас мне глупо даже просто иметь такое желание, потому что сборная России пока не выступает ни в одном официальном турнире. Так что я не вижу ни одной причины, по которой сборная России решила бы вызвать меня в свой состав", - цитирует бразильца "Чемпионат".

Ранее в СМИ появилась информация, что Клаудиньо совместно с Малкомом намерены получить российское гражданство. Позднее в "Зените" подтвердили информацию о процессе оформления паспортов РФ для этих футболистов.

Клаудиньо записал себе в актив 2 забитых мяча и 4 голевые передачи в 13-ти матчах текущего сезона Российской Премьер-лиги.


Клаудиньо Зенит Сборная России
   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Сенников – возможно, Педро Габриэл хочет уйти зимой в другой клуб и сейчас всем видом показывает, что не хочет играть эксклюзив
Камоцци: Дзюбе лучше продолжить карьеру в РПЛ – для России он игрок топ-уровня 1
Юсупов: я работал с Луческу, Петреску, Федотовым и Слуцким, но по уровню предпочтительнее всех Черчесов
Исполнительный директор "Венеции": мы можем подписать Дзюбу зимой. Сейчас оцениваем этот вариант 1
Юсупов: если Кокорин вернется в "Сочи", он будет вишенкой на торте, Дзюба тоже 1
Каррера: мне очень нравится Семак. Я познакомился с ним в Санкт-Петербурге, и он произвел на меня отличное впечатление 1
Сергей Карасев – главный арбитр матча "Торпедо" - "Зенит". Все судейские назначения 17 тура РПЛ 1
Москалев – главный арбитр московского дерби "Локомотив" - "Спартак" в 17-м туре РПЛ
Безбородов назначен главным арбитром дерби "Динамо" - ЦСКА в 17-м туре РПЛ
Степашин: Тюкавин станет лучшим нападающим России. Он не нужен "Зениту" - пусть мучаются с бразильцами 5
Бальде вернется к тренировкам со "Спартаком" на следующей неделе
Клаудиньо – о переживаниях в период восстановления: у меня таких травм в жизни не было
Пивоваров: "Динамо" примет решение по продлению контракта с Паршивлюком ближе к концу сезона
Уилкшир: "Фиорентина" отпустила Кокорина и вряд ли ждет обратно. Вероятность возвращения в РПЛ куда выше 1
Клаудиньо: сыграть за сборную России? Глупо иметь такое желание без участия в официальных турнирах
Уилкшир – об уходе Дзюбы из "Адана Демирспор": если бы Артем был хорош, его бы не отпустили 1
Нигматуллин: с Галактионовым "Локо" продолжит бороться за выживание и может проиграть битву 1
Клаудиньо: матчи "Зенита" со "Спартаком" были самыми равными и непростыми 5
Каррера: 2-3 раза мы разговаривали с "Дженоа", но у меня нет опыта самостоятельной работы в серии А
Юсупов: знаю, что у меня есть варианты в Турции – со мной связывались средненькие команды
Юран – о Сычевом: посмотрите, сколько он забил с пенальти. У нас очень любят забегать вперед
Клаудиньо: "Зенит" – чемпион? Вешать медали на шею ещё слишком рано
Каррера: поеду ли работать в "Зенит"? Тренеры – главные фанаты команд, которые тренируют в данный момент 3
Юсупов – о зарплате Кокорина: понятно, что она большая. Заслуженно или нет — наверное, нет
Лунев: матч РПЛ, от которого не мог оторваться? "Торпедо" с "Ростовом"
Петржела: бразильцы "Зенита" не такие классные, чтобы играть за сборную на ЧМ
"Нужно проверять источники". Орлов принес извинения Чистякову и "Ахмату" 18
Кутицкий: мы привыкли к Йокановичу - больше понимаем его в сравнении с тем, что было в начале
Лещук – о матче с "Ростовом": они падали от любого соприкосновения. "Динамо" играло намного лучше 6
"Сказали, что впереди знаковый для клуба сезон". Клаудиньо – о продлении контракта с "Зенитом" 3
Все новости
-