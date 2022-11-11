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Президент "Оренбурга": Сычевой – наш игрок, и мы будем решать, что делать и как

Президент "Оренбурга" Василий Еремякин прокомментировал ситуацию с нападающим клуба Владимиром Сычевым.
Фото: ФК "Оренбург"
– Готовы ли отпустить Сычевого зимой? Будут предложения – будем решать. Сычевой – наш игрок, и мы будем решать, что делать и как. Предложений на данный момент не поступало – ни от ЦСКА, ни от кого-то еще, – передает слова Еремякина "РБ Спорт".

Напомним, что на этой неделе Владимир Сычевой продлил контракт с "Оренбургом" на улучшенных условиях, с увеличенной суммой отступных. В свой нынешний клуб Сычевой перешел летом 2021 года. В текущем сезоне Владимир забил тринадцать мячей в шестнадцати матчах, был признан лучшим футболистом РПЛ в октябре и попал в окончательный список сборной России на товарищеские встречи с Таджикистаном и Узбекистаном. Этот вызов в национальную команду стал дебютным для Сычевого.


Оренбург Сычевой Еремякин
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