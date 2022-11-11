– «Армейцы» давно не побеждали, но надеюсь, что именно в этом матче у них все мячи полетят в створ ворот. Я не считаю, что у ЦСКА какой-то спад, они одни из лидеров чемпионата по созданным моментам, осталось только добавить в реализации и все будет хорошо, – цитирует Соломатина Metaratings.
"Динамо" примет на своем поле ЦСКА в это воскресенье, 13 ноября. Матч этих же команд в первом круге завершился со счетом 1:1. К очной игре второго круга и ЦСКА, и "Динамо" подходят после поражений в предыдущем туре – первые уступили дома "Пари НН" (0:1), а вторые сыграли с "Ростовом" на выезде со счетом 1:2. ЦСКА идет четвертым в турнирной таблице РПЛ (29 очков), "Динамо" располагается на шестом месте (26 очков).
Соломатин: не считаю, что у ЦСКА какой-то спад. Им осталось только добавить в реализации и все будет хорошо
Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился ожиданиями от матча 17-го тура РПЛ, в котором "Динамо" примет "армейцев" на своем поле.
Фото: ПФК ЦСКА