"Многие забывают о том, что Ваноли в "Спартак" принес особый менталитет – всегда побеждать. Он оставил наследие. Успех Абаскаля обусловлен тем, что Паоло проделал гигантскую работу в клубе. Он многое изменил внутри и вне команды. Сейчас Абаскаль пожинает плоды. Паоло очень страстно горел и переживал за "Спартак", - цитирует Камоцци "РБ Спорт".
Напомним, Паоло Ваноли возглавлял "Спартак" с декабря прошлого года до июня текущего года. Под руководством итальянца "Спартак" занял десятое место в турнирной таблице чемпионата России. Кроме того, красно-белые завоевали Кубок России. После окончания сезона Ваноли покинул команду и его сменил Гильермо Абаскаль.
Сейчас "Спартак" идет на втором месте после 16 туров РПЛ, отставая от "Зенита", занимающего первую строчку, на 6 очков. В групповом этапе Кубка России "Спартак" одержал 4 победы в 4 матчах и идет на первом месте в квартете с "Зенитом", "Крыльями Советов" и "Факелом".
Камоцци: успех "Спартака" обусловлен гигантской работой Ваноли. Сейчас Абаскаль пожинает плоды
Экс-советник руководства "Спартака" Франко Камоцци оценил влияние Паоло Ваноли на нынешние успехи клуба.
Фото: РПЛ