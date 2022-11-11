"Критерий для кандидата на пост главного тренера "Пари НН" – приверженность нашей политике, то есть развитию молодежи. Цель – развитие футбольной системы Нижнего Новгорода", - цитирует функционера "Матч ТВ".
Напомним, вчера об уходе с поста главного тренера "Пари НН" объявил Михаил Галактионов. Он был назначен на этот пост минувшим летом. Нижегородцы в рамках 17-го тура Российской Премьер-лиги одержали победу над "Ахматом" (3:2) и вышли на 11-е место с 19-ю очками в активе.
В СМИ сообщалось, что после ухода Галактионова нижегородцев возглавит Вадим Гаранин, который ранее работал старшим тренером "Сочи".
Гендиректор "Пари НН": критерий при выборе главного тренера – развитие молодежи и системы клуба
Генеральный директор "Пари Нижнего Новгорода" Равиль Измайлов высказался о требованиях к новому главному тренеру клуба.
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