– Сейчас все хорошо. Дима вернулся обратно в команду. Один день было недопонимание, но самое главное сейчас то, что Чистяков снова вернулся к нам. Он заслуживает быть в составе. Сейчас мы все в "Зените" сконцентрированы на оставшуюся половину сезона, – приводит слова Ловрена "Sport24".
Напомним, что в предыдущем туре Дмитрий Чистяков был заменен по ходу первого тайма матча с "Ахматом". Грозненский клуб добился победы на выезде со счетом 2:1, а Дмитрий стал прямым виновником одного из пропущенных мячей. После игры генеральный директор "Зенита" Александр Медведев сказал, что Чистяков будет отстранен от основы, но в итоге Дмитрий довольно быстро вернулся к тренировкам, а его агент сообщил, что слова Медведева были восприняты неверно. Сегодня "Зенит" обыграл на выезде "Торпедо" со счетом 2:0. Дмитрий Чистяков остался на скамейке запасных, где и провел всю игру.
Ловрен: Чистяков заслуживает быть в составе "Зенита"
Защитник "Зенита" Деян Ловрен высказался о ситуации вокруг партнера по команде и центру обороны Дмитрия Чистякова.
Фото: Чемпионат.com