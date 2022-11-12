– Команда провела прекрасный первый тайм. 2:0 – неприятный счет, всегда теряется концентрация. Это послужило тому, что не забили пару выходов один на один во втором тайме. Единственное, Соболев сидит в запасе "Спартака" – для меня это непонятно, – цитирует Федуна "Чемпионат".
"Локомотив" принимал на своем поле "Спартак" сегодня, в рамках 17-ого тура Российской премьер-лиги. Красно-белые вели в счете уже к 29-й минуте – забитыми мячами отличились Квинси Промес и Даниил Пруцев. Во втором тайме "Локомотив" смог отыграть один мяч, который забил Вильсон Изидор, вышедший на замену в перерыве. Александр Соболев начал игру на скамейке запасных, выйдя на поле на 56-й минуте вместо Шамара Николсона, который стал автором результативной передачи на гол Пруцева. У Соболева в текущем сезоне девять голов и шесть результативных передач в девятнадцати играх РПЛ и Кубка России.
Федун: для меня непонятно, почему Соболев сидит в запасе "Спартака"
Бывший владелец "Спартака" Леонид Федун высказался о победе красно-белых над "Локомотивом" (2:1) в матче 17-го тура РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"