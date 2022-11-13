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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
5 - 1 5 1
Краснодар2 тайм
Химки
16:30
СочиНе начат
П1 3.95X 3.95П2 1.88
Динамо
19:30
ЦСКАНе начат
П1 2.8X 3.25П2 2.65

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
СКА-Хабаровск
3 - 1 3 1
КАМАЗЗавершен
Волгарь
1 - 1 1 1
БалтикаПерерыв
П1 5X 2.15П2 2.3
Арсенал Тула
16:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.51X 4.2П2 5.6
Шинник
16:00
АкронНе начат
П1 2.31X 3.25П2 2.95
Рубин
16:00
ЕнисейНе начат
П1 1.78X 3.7П2 4.1
Кубань
16:00
НефтехимикНе начат
П1 2.45X 3.15П2 2.8
Монпелье
17:00
РеймсНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.7
Алания
17:00
РодинаНе начат
П1 1.48X 4.6П2 6

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брайтон
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 1.81X 3.6П2 4.8
Фулхэм
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат
П1 3.9X 3.75П2 1.93

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
1 - 3 1 3
Интер2 тайм
П1 60X 11.5П2 1.03
Верона
17:00
СпецияНе начат
П1 2.27X 3.5П2 3.2
Рома
17:00
ТориноНе начат
П1 1.92X 3.35П2 4.5
Монца
17:00
СалернитанаНе начат
П1 2.04X 3.45П2 3.8
Милан
20:00
ФиорентинаНе начат
П1 1.74X 3.85П2 4.9
Ювентус
22:45
ЛациоНе начат
П1 2.07X 3.3П2 4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
17:30
АйнтрахтНе начат
П1 2.8X 3.45П2 2.55
Фрайбург
19:30
УнионНе начат
П1 2.09X 3.1П2 4.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
1 - 0 1 0
ОсерПерерыв
П1 1.05X 10П2 50
Брест
17:00
ТруаНе начат
П1 2.14X 3.6П2 3.35
Нант
17:00
АяччоНе начат
П1 2.17X 3.2П2 3.75
Лилль
17:00
АнжеНе начат
П1 1.32X 5.8П2 9.4
Страсбур
19:05
ЛорьянНе начат
П1 2.48X 3.45П2 2.9
Монако
22:45
МарсельНе начат
П1 2.5X 3.6П2 2.75
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Мостовой: Галактионов - неизвестный человек, но получает высокую должность. А выдающиеся игроки в поиске работы

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил ожидаемое назначение Михаила Галактионова в "Локомотив".
Фото: ТАСС
"Галактионов для меня – неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих. Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто?то получает высокую должность", - цитирует Мостового "Матч ТВ".

Напомним, в пятницу Михаил Галактионов объявил об уходе из "Пари НН" после победы над "Ахматом" (3:2). Специалист возглавлял нижегородцев с лета этого года, сменив на посту Александра Кержакова. Под его руководством "Пари НН" занимает 12-е место после завершения первой части РПЛ. Сообщалось, что он станет новым главным тренером "Локомотива".

Александр Мостовой с августа этого года тренирует клуб "Fight Nights", выступающий в Медиалиге.


Галактионов Мостовой Пари НН Локомотив
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