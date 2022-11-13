"Галактионов для меня – неизвестный человек в российском футболе, как и еще для многих. Но получается так, что выдающиеся в прошлом российские футболисты находятся в поиске работы или принимают участие в Медиалиге, а кто?то получает высокую должность", - цитирует Мостового "Матч ТВ".
Напомним, в пятницу Михаил Галактионов объявил об уходе из "Пари НН" после победы над "Ахматом" (3:2). Специалист возглавлял нижегородцев с лета этого года, сменив на посту Александра Кержакова. Под его руководством "Пари НН" занимает 12-е место после завершения первой части РПЛ. Сообщалось, что он станет новым главным тренером "Локомотива".
Александр Мостовой с августа этого года тренирует клуб "Fight Nights", выступающий в Медиалиге.
Мостовой: Галактионов - неизвестный человек, но получает высокую должность. А выдающиеся игроки в поиске работы
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой оценил ожидаемое назначение Михаила Галактионова в "Локомотив".
Фото: ТАСС