По сведениям источника, руководство южан осталось недовольно результатами команды. С большой долей вероятности в ближайшее время произойдет отставка главного тренера.
"Краснодар" завершил первую часть сезона Российской Премьер-лиги на восьмом месте в турнирной таблице, подопечные Александра Сторожука набрали 25 очков.
В последних восьми матчах "быки" одержали лишь одну победу.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": "Краснодар", вероятнее всего, отправит в отставку главного тренера Сторожука
Главный тренер "Краснодара" Александр Сторожук может покинуть занимаемый пост в ближайшее время.
Фото: Чемпионат.com