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Metaratings: "Зенит" может получить от ФИФА минимум 300 тысяч долларов за участие Ловрена и Азмуна на ЧМ-2022

"Зенит" должен получить минимум 300 тысяч долларов от ФИФА за участие игроков в чемпионате мира 2022 в Катаре.
Фото: ФК "Зенит"
По данным источника, ФИФА должна выплатить "Зениту" как минимум 300 тысяч долларов – в составе сборной Хорватии на мировом первенстве выступит защитник Деян Ловрен, за Иран будет играть Сердар Азмун.

Отмечается, что международная организация переводит средства нынешним клубам футболистов, а также командам, за которые они играли на протяжении двух предыдущих сезонов. За Ловрена сине-бело-голубые получат минимум 210 тысяч долларов и могут получить больше, если хорваты пройдут в плей-офф. Выплаты питерцам за Азмуна составят около 90-95 тысяч.

Напомним, Ловрен защищает цвета "Зенита" с 2020 года, а иранский нападающий перешел из питерского коллектива в "Байер" по ходу сезона 2021/2022.

Источник: Metaratings


Зенит ФИФА Ловрен Сборная Хорватии Азмун Сборная Ирана
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