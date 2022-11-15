"Друг мой был, земля ему пухом… Такое несчастье, конечно. Очень талантливый был футболист. Лучший из всех в нашем возрасте. Мы все думали, что он не только в России, но и в Европе заиграет обязательно. Вообще много футболистов было талантливых, но таких, как Козлов, я больше не видел", - цитирует Джалилова Metaratings.
Напомним, 15 июля стало известно, что форвард Александр Козлов скончался. Сообщалось, что ему стало плохо после тренировки, а причиной смерти стал оторвавшийся тромб. Форвард готовился к сезону 2022/23 в составе "Зоркого". Ему было 29 лет.
Александр Козлов - воспитанник "Спартака". Нападающий провел за красно-белых 28 матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. Кроме того, он выступал за "Факел", "Химки", "Тюмень", "Арарат" и "Окжетпес".
Экс-игрок "Рубина" Джалилов: не видел таких талантливых игроков, как Козлов. Лучший в нашем возрасте. Земля ему пухом
Полузащитник сборной "Таджикистана" Алишер Джалилов назвал Александра Козлова самым талантливым игроком, которого он видел.
Фото: ФК "Зоркий"