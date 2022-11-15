"Мне нравилось играть в России. В "Ростове" я провёл несколько хороших лет. Воспоминания самые хорошие. Думаю, что после матча, перед отъездом, пообщаемся с Карпиным", - цитирует Шомуродова Metaratings.
Напомним, Шомуродов с 2017 по 2020 годы выступал за "Ростов". Он провел за желто-синих 91 матч, забил 18 мячей и отдал 12 результативных передач. В 2020 году форвард перебрался в "Дженоа", откуда год спустя его выкупила "Рома". В нынешнем сезоне нападающий сыграл за римлян 8 матчей, отметившись одним забитым голом.
Сборная России сыграет с Узбекистаном 20 ноября. Встреча пройдет в Ташкенте. Стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.
Шомуродов: мне нравилось играть в России. Думаю, что после матча пообщаемся с Карпиным
Форвард сборной Узбекистана Элдор Шомуродов рассказал, что планирует поговорить с Валерием Карпиным после матча со сборной России.
Фото: РИА Новости