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Нигматуллин: Дзюбе не стоит ждать серьезных вариантов в Европе. Может, нужно рассмотреть страны вроде Ирана

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился мнением о будущем Артема Дзюбы.
Фото: gazetemru.com
"Серьезных вариантов в Европе ждать, конечно, не стоит. Возраст, отсутствие игровой практики — всё это усложняет поиски клуба. Возможно, стоит рассмотреть какие?то экзотические страны вроде Ирана или Саудовской Аравии", - цитирует Нигматуллина "Матч ТВ".

Напомним, в начале ноября Дзюба официально покинул "Адана Демирспор". Российский форвард расторгнул контракт с турецким клубом. Он выступал за команду с августа, проведя за нее 5 матчей, в которых отметился одним голом. Дзюба не сумел закрепиться в стартовом составе команды.

Ранее в СМИ сообщалось, что основным претендентом на Дзюбу сейчас является "Торпедо". Личный интерес к форварду проявляет президент московского клуба Илья Геркус. При этом появлялась информация, что для самого Дзюбы ключевым вариантом является переход в "Рубин", который сегодня официально покинул Леонид Слуцкий.


Нигматуллин Дзюба
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