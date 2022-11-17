– Хочу быть игроком, который всегда начинает атаки, защищает свои ворота и держит центр поля под контролем. Весь тот функционал, который у меня был в "Партизане", я перенес в ЦСКА. Правда, здесь мы играем чуть иначе – с тремя защитниками. Но в целом Федотов просит меня делать то же самое, что я делал в Сербии. C каждым матчем мы будем играть все лучше и лучше. В команде много новичков. Вы увидите настоящий ЦСКА, всю нашу силу после зимнего сбора, – цитирует Зделара Metaratings.
Сербский полузащитник Саша Зделар перешел в московский ЦСКА летом 2022 года из сербского "Партизана", в котором он отыграл четыре года. За этот клуб Саша провел в сумме 197 матчей, забил шесть мячей и отдал двадцать две результативных передачи. До "Партизана" Зделар играл в греческом "Олимпиакосе", испанской "Мальорке" и своем родном клубе "ОФК Белград". В текущем сезоне за ЦСКА Саша принял участие в семнадцати матчах, результативными действиями еще не отмечался. "Армейцы" по итогам семнадцати сыгранных туров Российской премьер-лиги идут на пятом месте в турнирной таблице, имея на своем счету 29 очков. От лидирующего "Зенита" отстают на 12 баллов. В последнем туре до зимней паузы уступили в гостях московскому "Динамо" со счетом 1:2.
Зделар: вы увидите настоящий ЦСКА, всю нашу силу после зимнего сбора
Полузащитник московского ЦСКА Саша Зделар поделился впечатлениями от игры за "армейцев" по сравнению с "Партизаном".
Фото: ПФК ЦСКА