"Главное – уровень игры. Возрастные рекорды – точно не главное. Он всегда выделяется хорошей игровой наглостью. Сергей со своей стороны пытался играть в активный футбол", - цитирует Осинькина Metaratings.
Сегодня подопечные Валерия Карпина в Душанбе встретились с командой Таджикистана. Пиняев появился в стартовом составе и стал самым молодым дебютантом в истории сборной России. До этого рекорд принадлежал голкиперу Игорю Акинфееву.
Товарищеский матч завершился безголевой ничьей.
Осинькин – о дебюте Пиняева за сборную России: он всегда выделяется игровой наглостью
Главный тренер "Крыльев Советов" Игорь Осинькин оценил дебютный матч полузащитника самарцев Сергея Пиняева в составе сборной России.
Фото: ФК "Крылья Советов"