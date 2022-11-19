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Аршавин: не вижу у "Зенита" никакой мотивации обратно взять Дзюбу

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Экс-полузащитник "Зенита" Андрей Аршавин усомнился, что Артем Дзюба может вернуться в клуб.
Фото: ФК "Зенит"
"Я думаю, что в России, если так сложится, как пишут, найдет команду. "Зенит"? Я думаю, что нет. Если был бы "Зенит", то что тогда три месяца назад мешало? Я не вижу никакой мотивации у "Зенита" обратно взять Артема в качестве футболиста. Возможно, кто-то захочет, чтобы он работал в клубе", - сказал Аршавин.

Напомним, Артем Дзюба летом покинул "Зенит" после окончания соглашения с клубом. Форвард перебрался в "Адана Демирспор", но не смог закрепиться в стартовом составе турецкой команды: он провел за нее всего 4 матча в чемпионате Турции, отметившись одним забитым голом. В начале ноября Дзюба официально расторг контракт с "Аданой".

Ранее сообщалось, что в числе претендентов на игрока находится "Торпедо". В футболисте лично заинтересован президент московского клуба Илья Геркус.

Источник: ютуб-канал "Едим спорт"


Аршавин Дзюба Зенит
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