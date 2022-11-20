- Мы очень довольны результатами команды, результатами работы тренерского штаба. Как работает тренер, видно каждый день: начинает рано, заканчивает поздно. С большой ответственностью подходит к работе, подготовке тренировочного процесса, разбору предстоящего соперника. Работа Абаскалем и его штабом выстроена на высоком уровне, - приводит комментарий Мележикова "СЭ".
"Спартак" под руководством Абаскаля занимает 2 место в турнирной таблице РПЛ. На счету красно-белых 36 очков. Московский клуб отстает от "Зенита", находящегося на 1 строчке, на 6 баллов. Этот показатель лучший со времен чемпионского сезона 2016/2017. В Кубке России "Спартак" с 12 очками находится на 1 месте. Подопечные Абаскаля в 3 туре разгромили "Зенит" со счетом 3:0 и прервали серию побед сине-бело-голубых надо московскими клубами. Красно-белые обеспечили себе выход из группы.
"Спартаку" осталось провести два матча в Кубке России 23 ноября москвичи приедут в гости к "Крыльям Советов", а 27 ноября красно-белые сыграют заключительные тур против Зенита на "Газпром Арене".
Мележиков: работа Абаскаля выстроена на высоком уровне
Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков оценил работу испанского наставника команды Гильермо Абаскаля.