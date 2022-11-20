"Летом 2019?го мы мучительно искали нападающего. В конце концов решили обратить внимание на внутренний рынок, а до зимы закрыть позицию форварда Игбуном. Выбор стоял между его арендой и покупкой Коли Комличенко. Еще, кстати, рассматривали Соболева, который нравился и мне, и тренерскому штабу. Но показался слишком дорогим", - приводит слова Орещука "Матч ТВ".
Напомним, летом 2019 года Александр Соболев еще выступал за "Крылья Советов". В результате полгода спустя он перебрался в аренду в "Спартак" с правом выкупа, которое красно-белые активировали летом 2020 года. С того момента Соболев провел 93 матча за "Спартак", забил 42 гола и отдал 20 результативных передач.
Контракт Соболева со "Спартаком" рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 8 млн евро. К зимнему перерыву форвард красно-белых является лучшим ассистентом РПЛ.
Орещук: в 2019 в "Динамо" рассматривали трансфер Соболева, но показался слишком дорогим
Бывший спортивный директор "Динамо" Роман Орещук рассказал, что клуб раздумывал над трансфером Александра Соболева несколько лет назад.
Фото: РПЛ