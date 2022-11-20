"Что я думаю о Дасе? Он очень хороший игрок. Не мне судить. Каждый делает свой выбор. Думаю, это его ответственность. Когда российские клубы и сборная вернутся к официальным матчам? Я могу ответить вам на любой футбольный вопрос, но на политический не могу", - цитирует Гранта "СЭ".
Напомним, Эли Даса перебрался в "Динамо" в начале этого сезона на правах свободного агента. После этого защитник успел провести 11 матчей за "Динамо", в которых отметился одной результативной передачей. До этого Даса выступал за голландский "Витесс", "Маккаби Тель-Авив" и "Бейтар Иерусалим".
Контракт защитника с "Динамо" рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Экс-тренер "Челси" Грант - о защитнике "Динамо" Дасе: очень хороший игрок. Не мне судить его за переход в Россию
Бывший тренер "Челси" Авраам Грант поделился мнением о защитнике "Динамо" Эли Дасе.
Фото: ФК "Динамо"