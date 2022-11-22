Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
0 - 0 (П 5 - 4) 0 054)
ЦСКАЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
Нижний Новгород1 тайм
П1 3.85X 3.17П2 1.98
Торпедо
20:00
СочиНе начат
П1 3.65X 3.7П2 2.02

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Аргентина
1 - 2 1 2
Саудовская АравияЗавершен
Дания
0 - 0 0 0
Тунис2 тайм
П1 3.65X 1.42П2 10.5
Мексика
19:00
ПольшаНе начат
П1 2.55X 3.05П2 3.1
Франция
22:00
АвстралияНе начат
П1 1.27X 5.8П2 12
Сделать ставку

"РБ Спорт": Гаранин интересен "Краснодару". Галицкий звонил тренеру

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
"Краснодар" интересуется наставником "Сочи" Вадимом Гараниным.
Фото: ФК "Сочи"
Как сообщают СМИ, Вадим Гаранин может возглавить "Краснодар". Сергей Галицкий уже звонил тренеру. Владельцу краснодарского клуба нравится игровая философия Гаранина, а также то, что он хорошо работает с молодежью. Отмечается, что вариант с первой командой "Краснодара" возможен только в будущем, сейчас это маловероятно.

Вадим Гаранин возглавил "Сочи" летом этого года. Из-за отсутствия нужной лицензии, Вадим стал старшим тренером, а Точилин был назначен главным.

Ранее в СМИ проявилась информация, что Гаранин уволен с поста наставника "барсов", но официально об этом до сих пор не объявлено.

"Сочи" занимает 9 место, имея на своем счету 25 очков. "Краснодар" находится на строчку выше.

Источник: "РБ Спорт"


Гаранин Галицкий Сочи Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)
Последние новости 
Вся лента новостей
Александр Мостовой - о победе Саудовской Аравии над Аргентиной: это просто футбольная фантастика! 1 эксклюзив
Булыкин: после забитого мяча Саудовская Аравия так мощно прибавила, что я не видел сборную Аргентины эксклюзив
"Химки" и "Пари НН" объявили стартовые составы на матч Кубка России. Глушаков выйдет с первых минут в составе хозяев
ЦСКА по пенальти уступил "Уралу" в Кубке России 9
The Athletic: "Манчестер Сити" и Гвардиола согласовали новый контракт
Фабрицио Романо: "Челси" продолжит переговоры с Динамо по Захаряну в 2023 году
"РБ Спорт": Гаранин интересен "Краснодару". Галицкий звонил тренеру
Месси – первый игрок в истории Аргентины, которому удалось забить на четырех ЧМ подряд 2
ЧТО ОНИ СЕБЕ ПОЗВОЛЯЮТ!? Саудовская Аравия прихлопнула Аргентину с Месси на ЧМ!
Гранат: может быть, сборная России в 2018 году была сильнее этой Аргентины
Тихонов - о сборной России: кроме позора ничего не почерпнули. Надо собрать команду пастухов Монголии, тогда отличимся 7
Форвард сборной Аргентины Мартинес: очень больно. Впереди у нас два финала
Эриксен - в стартовом составе Дании на матч против Туниса 2
Аргентина сенсационно проиграла Саудовской Аравии 27
Юран: рассмотрел бы вариант со сборной Армении 1
-