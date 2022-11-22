Как сообщают СМИ, Вадим Гаранин может возглавить "Краснодар". Сергей Галицкий уже звонил тренеру. Владельцу краснодарского клуба нравится игровая философия Гаранина, а также то, что он хорошо работает с молодежью. Отмечается, что вариант с первой командой "Краснодара" возможен только в будущем, сейчас это маловероятно.
Вадим Гаранин возглавил "Сочи" летом этого года. Из-за отсутствия нужной лицензии, Вадим стал старшим тренером, а Точилин был назначен главным.
Ранее в СМИ проявилась информация, что Гаранин уволен с поста наставника "барсов", но официально об этом до сих пор не объявлено.
"Сочи" занимает 9 место, имея на своем счету 25 очков. "Краснодар" находится на строчку выше.
Источник: "РБ Спорт"
"РБ Спорт": Гаранин интересен "Краснодару". Галицкий звонил тренеру
"Краснодар" интересуется наставником "Сочи" Вадимом Гараниным.
Фото: ФК "Сочи"