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Круговой: Ловрен на ЧМ? Думаю, что Хорватия пройдет далеко. Как минимум, выйдет из группы

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Защитник "Зенита" Данил Круговой прокомментировал отъезд Деяна Ловрена в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022.
Фото: Getty Images
"Ловрен отправился на ЧМ-2022? Пожелали удачи. Думаю, что Хорватия пройдет далеко. Как минимум, выйдет из группы", - сказал Круговой.

Напомним, Деян Ловрен попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022. сборная Хорватии сыграет в группе F, где ее соперниками станут Бельгия, Канада и Марокко. Команда Златко Далича в первом туре встретится с Марокко. Встреча пройдет в среду, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.

Максим Сутченко, Rusfootball.info


Круговой Ловрен Сборная Хорватии
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