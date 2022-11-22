Круговой: Ловрен на ЧМ? Думаю, что Хорватия пройдет далеко. Как минимум, выйдет из группы

Защитник " Зенита " Данил Круговой прокомментировал отъезд Деяна Ловрена в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022.

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"Ловрен отправился на ЧМ-2022? Пожелали удачи. Думаю, что Хорватия пройдет далеко. Как минимум, выйдет из группы", - сказал Круговой.



Напомним, Деян Ловрен попал в состав сборной Хорватии на ЧМ-2022. сборная Хорватии сыграет в группе F, где ее соперниками станут Бельгия, Канада и Марокко. Команда Златко Далича в первом туре встретится с Марокко. Встреча пройдет в среду, 23 ноября, стартовый свисток прозвучит в 13:00 по московскому времени.



Максим Сутченко, Rusfootball.info

