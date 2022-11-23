– И с Кулаковым, и с Бикфалви у нас еще будут контракты. С Денисом мы точно заключим новое соглашение, – приводит слова Иванова "ТАСС".
Румынский полузащитник Эрик Бикфалви играет за футбольный клуб "Урал" с января 2017 года. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2023 года и предусматривает возможность продления еще на один год. За "Урал" Бикфалви провел 166 матчей, забил 51 мяч и отдал 15 результативных передач. Денис Кулаков играет за клуб из Екатеринбурга с лета 2015 года, его соглашение действует до лета 2023 года. У Дениса на данный момент насчитывается 213 матчей за "Урал", один гол и 26 результативных передач.
Президент "Урала" Иванов: и с Кулаковым, и с Бикфалви у нас еще будут контракты
Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов рассказал о продлении контрактов с Денисом Кулаковым и Эриком Бикфалви.
Фото: РИА Новости