"Учитывая нынешнее состояние Игоря, что ему предстоит восстановление, я не думаю, что сейчас возможна сделка по переходу в Серию А или любой другой европейский чемпионат. Летом переход реальнее? Надеюсь, что да", — цитирует агента Metaratings.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в услугах защитника "армейцев" заинтересован ряд клубов итальянской Серии А. Подписать футболиста хотят "Лацио", "Сампдория", "Салернитана" и "Фиорентина".
23-летний защитник получил травму в матче 10-го тура Российской Премьер-лиги между ЦСКА и "Торпедо" (0:1).
Агент Дивеева: надеюсь, летом переход Игоря в европейский клуб будет реальнее
Агент Олег Еремин, представляющий интересы защитника ЦСКА Игоря Дивеева, оценил вероятность перехода футболиста в клуб чемпионата Италии.
Фото: РПЛ