"Рад, что был хороший отрезок. Потом несколько игр пропустил по решению тренера. Теперь осталось, чтобы команда набирала очки. Эту часть сезона никак нельзя занести в актив", — цитирует голкипера Sport24.
Сегодня "Торпедо" сыграло свой последний матч перед зимней паузой – "автозаводцы" уступили "Уралу" в 6-м туре группового раунда Кубка России и оказались на третьем месте. Москвичи продолжат бороться за трофей в плей-офф пути регионов.
В рамках Российской Премьер-лиги москвичи с шестью очками по итогам 17-ти туров замыкают турнирную таблицу.
Егор Бабурин: эту часть сезона для "Торпедо" никак нельзя занести в актив
Вратарь "Торпедо" Егор Бабурин поделился мнением об игре столичного коллектива в осенней части действующего сезона.
Фото: ФК "Торпедо"