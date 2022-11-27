- Если комментарии, как он описал, по моментам спорным или не спорным - даже в "Матч ТВ" сидят и не всё люди понимают - это большой плюс. Есть ли смысл дополнительно нагружать арбитра? У тренеров, по-вашему, нагрузка меньше? А тренеры должны и перед матчем, и после матча давать комментарии. Очень часто из-за судейских решений зависит судьба тренера. Тогда мы будем в равных условиях, и не будет вот этих претензий у тренеров после игр, - передает слова Федорова Metaratings.ru.
Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев в одном из интервью озвучил предложение ввести обязательные послематчевые комментарии по судейским решениям со стороны главных арбитров. 38-летний рефери РПЛ Алексей Амелин, комментируя эту инициативу, заявил, что это было бы не особенно удобным, поскольку арбитры непосредственно после матчей "еще напряженные".
Алаев: арбитры РПЛ как дементоры – где-то появляются и исчезают. Предлагаю, чтобы они давали комментарии
Арбитр Амелин - о предложении Алаева общаться с прессой после матчей: это не особо удобно, лучше ничего не говорить
Экс-тренер "Локо" Федоров - о послематчевых комментариях для судей: у тренеров нагрузка меньше? Будем в равных условиях
Бывший и.о. главного тренера "Локомотива" Андрей Федоров высказался о предложении президента РПЛ Александра Алаева ввести послематчевые комментарии арбитров по своим решениям.
Фото: РПЛ