"У нас судьи, как дементоры — без лица, где-то появляются и исчезают. У меня есть предложение — давайте сделаем так, чтобы судьи давали комментарии. Я запросил у коллег из ФИФА и УЕФА, и они сказали, что нет запретов", - цитирует функционера Sport24.
Напомним, первая часть сезона Российской Премьер-лиги подошла к завершению. По ее итогам лидирует в турнирной таблице "Зенит" - подопечные Сергея Семака набрали 42 очка в 17-ти турах. На втором месте идет "Спартак" с 36-ю баллами в активе, а замыкает топ-3 "Ростов", в активе южан – 35 очков.
Алаев: арбитры РПЛ как дементоры – где-то появляются и исчезают. Предлагаю, чтобы они давали комментарии
Президент РПЛ Александр Алаев высказался о работе судей на матчах действующего чемпионата страны.
Фото: РФС