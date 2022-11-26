Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Сочи
16:00
ЦСКАНе начат
П1 3.15X 3.5П2 2.29
Торпедо
16:00
УралНе начат
П1 3.2X 3.4П2 2.3

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Тунис
13:00
АвстралияНе начат
П1 2.19X 3.25П2 3.5
Польша
16:00
Саудовская АравияНе начат
П1 1.87X 3.4П2 4.8
Франция
19:00
ДанияНе начат
П1 1.88X 3.45П2 4.6
Аргентина
22:00
МексикаНе начат
П1 1.55X 3.95П2 7
Сделать ставку

Арбитр Амелин - о предложении Алаева общаться с прессой после матчей: это не особо удобно, лучше ничего не говорить

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Рефери РПЛ Алексей Амелин прокомментировал предложение президента лиги Александра Алаева давать судьям послематчевые комментарии для прессы.
Фото: ФК "Нефтехимик"
- Готовы ли я давать комментарии после матча? Ничего об этом не знаю. Лично мне это не особо удобно. После матча я еще весь напряженный, поэтому мне лучше ничего не говорить. Через день-два? По большому счету, не хотелось бы. Я не фанат этого. Давайте сейчас зима пройдет, сборы у нас будут, установки, обмозгуем, как лучше поступать. Пока я не готов к такой информации, - передает слова Амелина "РБ Спорт".

Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев в одном из интервью высказал предложение о том, чтобы главные арбитры матчей РПЛ после окончания игр давали комментарии для прессы о своих решениях. По словам Алаева, он консультировался по этому вопросу в ФИФА и УЕФА и получил ответ об отсутствии запретов для такой практики. 38-летний арбитр Алексей Амелин работает в качестве главного рефери на матчах РПЛ с августа 2021 года.

Алаев: арбитры РПЛ как дементоры – где-то появляются и исчезают. Предлагаю, чтобы они давали комментарии


РФС РПЛ Алаев Амелин
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Игрок Туниса Буфаль: Головин может играть в клубах уровня "Ливерпуля" и "Челси"
Баженов: матчи с "Зенитом" всегда принципиальны, будь это даже пивной кубок, потому что это дерби эксклюзив
Кириченко: ушел из "Трактора" ради работы в России
Макарчук: для "Сочи" первая часть чемпионата прошла не лучшим образом
Тунис и Австралия назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
Тошич: "Зенит" с большим отрывом от всех, но войти в тройку шансы есть, надеюсь, ЦСКА там и будет
Игнашевич: ВАР очень поможет Первой лиге, без него просто Средневековье
Иван и Мантуан после завершения текущего сезона останутся в "Зените"
Полузащитник "Ростова" Глебов признан лучшим игроком ноября в РПЛ
Осинькин: хотелось бы, чтобы в "Крыльях Советов" не было текучки кадров и мы могли делать следующие шаги
Осинькин: "Манчестер Юнайтед" сейчас больше занят Роналду, чем Пиняевым 3
Арбитр Амелин - о предложении Алаева общаться с прессой после матчей: это не особо удобно, лучше ничего не говорить 3
Вратарь "Пари НН" Нигматуллин: Галактионов показал у нас высокий уровень работы. Не могу судить, что будет в "Локо"
Мексиканский защитник Монтес, которым интересовалось "Динамо", может перейти в один из клубов РПЛ 2
Voetbal International: Дик Адвокат в очередной раз возобновил тренерскую карьеру
-