- Готовы ли я давать комментарии после матча? Ничего об этом не знаю. Лично мне это не особо удобно. После матча я еще весь напряженный, поэтому мне лучше ничего не говорить. Через день-два? По большому счету, не хотелось бы. Я не фанат этого. Давайте сейчас зима пройдет, сборы у нас будут, установки, обмозгуем, как лучше поступать. Пока я не готов к такой информации, - передает слова Амелина "РБ Спорт".
Ранее президент Российской премьер-лиги Александр Алаев в одном из интервью высказал предложение о том, чтобы главные арбитры матчей РПЛ после окончания игр давали комментарии для прессы о своих решениях. По словам Алаева, он консультировался по этому вопросу в ФИФА и УЕФА и получил ответ об отсутствии запретов для такой практики. 38-летний арбитр Алексей Амелин работает в качестве главного рефери на матчах РПЛ с августа 2021 года.
Алаев: арбитры РПЛ как дементоры – где-то появляются и исчезают. Предлагаю, чтобы они давали комментарии
Арбитр Амелин - о предложении Алаева общаться с прессой после матчей: это не особо удобно, лучше ничего не говорить
Рефери РПЛ Алексей Амелин прокомментировал предложение президента лиги Александра Алаева давать судьям послематчевые комментарии для прессы.
Фото: ФК "Нефтехимик"